Andy Muschietti dirigerà ladattamento di Robotech

18/07/2017 |

Robotech, la famosa serie anime anni ottanta, diventerà un film. La Sony Pictures svilupperà infatti questo inedito progetto cinematografico ed ha annunciato che la pellicola sarà diretta da Andy Muschietti. Ma non solo. Muschietti sarà anche il produttore con Barbara Muschietti, Gianni Nunnari e Mark Canton.



La serie Robotech è stata prodotta dalla Harmony Gold e racconta del tentativo di una razza aliena di invadere la Terra e della nascita di nuove macchine robotiche, sviluppate da diversi scienziati, in grado di proteggere il pianeta.



Muschietti ha esordito come regista nel 1999 con il film Historias Breves 3 ma è nel 2013 che ha compiuto il grande salto portando nelle sale l’horror movie La Madre. Il prossimo Ottobre, invece, uscirà nei cinema con il suo It, il reboot cinematografico del famoso romanzo di Stephen King.