On the Basis of Sex: Felicity Jones in trattative per recitare nel film

19/07/2017

Felicity Jones è entrata ufficialmente in trattative per interpretare Ruth Bader Ginsburg nella pellicola che porterà nelle sale la storia del giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti.



Il film, dal titolo On the Basis of Sex, sarà diretto da Mimi Leder e racconterà della carriera della Ginsburg che per anni si è occupata dei diritti delle donne. La Jones sostituirà Natalie Portman, scelta inizialmente dalla produzione per recitare come protagonista.



La sceneggiatura è stata scritta da Daniel Stiepleman. On the Basis of Sex sarà prodotto da Robert W. Cort della Participant Media.



La Jones, lo scorso anno, ha recitato all’interno di Rogue One: A Star Wars Story e nel film Inferno diretto da Ron Howard.