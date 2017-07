Mark Ruffalo parla di Hulk: Non ci sarà mai un film su di lui

News





19/07/2017 |

“Non ci sarà mai un film su Hulk”. Con un velo di tristezza Mark Ruffalo, l’attore ingaggiato dalla Marvel per interpretare nella serie cinematografica Avengers il grande mostro verde, ha dichiarato durante il D23 che difficilmente vedremo nelle sale, in una pellicola tutta sua, questo straordinario personaggio. Ruffalo ha aggiunto che la Universal Pictures ha in mano i diritti e che non ha raggiunto un accordo con la Marvel.



Il personaggio di Hulk è nato nel 1962 creato da Stan Lee e Jack Kirby e nel corso degli anni ha vissuto una serie impressionante di rivisitazioni televisive e cinematografiche. Verso la fine degli anni settanta venne rilasciata la famosa serie tv con protagonista Lou Ferrigno, per poi passare a ben quattro film per la televisione sempre con l’attore al centro della scena. Dal 2000 ad oggi sono stati tre gli attori che hanno interpretato Hulk per il cinema: Eric Bana nell’adattamento di Ang Lee (2003), Edward Norton nel film diretto da Louis Leterrier (2008) fino ad arrivare a Mark Ruffalo, impegnato nella serie Avengers ed inserito all'interno dell'universo Marvel.



Vedremo dunque se la Universal e la Marvel riusciranno con il tempo a trovare un accordo e a sviluppare un nuovo stand-alone movie.