Triple Frontier: Ben Affleck ha abbandonato il progetto

19/07/2017 |

Ora è ufficiale, Ben Affleck non sarà il protagonista di Triple Frontier. L’attore, infatti, ha deciso di abbandonare il progetto, seguendo la strada percorsa da Tom Hardy e Channing Tatum, gli altri due attori scelti inizialmente dalla produzione e costretti a lasciare la pellicola a causa di altri impegni. Nel corso di questi anni il film ha attraversato un sentiero tortuoso, cambiando spesso studio di produzione (è passato dalle mani della Paramount Pictures a quelle di Netflix) e regista, con J.C. Chandor che ha preso il posto di Kathryn Bigelow.



La Bigelow è rimasta comunque come produttore esecutivo con lo sceneggiatore Mark Boal, Stephen Jones, Neil Dodson e Anna Gerb. La produzione sarà affidata a Charles Roven ed Alex Gartner di Atlas Entertainment.



Netflix, dunque, cercherà nei prossimi giorni un nuovo attore in grado di rimpiazzare Affleck all’interno di questo thriller.