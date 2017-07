The Shape of Water: ecco il trailer internazionale del film di Guillermo del Toro

News





19/07/2017 |

Grazie alla Fox Searchlight è in rete il nuovo trailer internazionale di The Shape of Water il film diretto da Guillermo del Toro. Nel cast di questa pellicola, la cui sceneggiatura è stata scritta da Vanessa Taylor, troviamo Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones e Michael Stuhlbarg.



Ambientato negli USA, durante il periodo della Guerra Fredda, il film racconta la storia di Elisa, una donna intrappolata in una vita silenziosa e solitaria all’interno di un laboratorio di sicurezza del Governo dove lavora. Quando lei e la sua collega Zelda scopriranno un esperimento segreto la loro vita cambierà per sempre.



La pellicola è prodotta da J. Miles Dale. Negli USA The Shape of Water uscirà nei cinema a partire dall'8 Dicembre.