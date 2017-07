Spider-Man: Homecoming: Jon Watts potrebbe dirigere anche il sequel

News





20/07/2017 |

Da poche settimane è uscito nelle sale il tanto atteso Spider-Man: Homecoming, reboot cinematografico dedicato al popolare eroe e prima collaborazione per un titolo del genere tra la Marvel e la Sony Pictures. La pellicola è stata diretta da Jon Watts che ha lavorato con il protagonista Tom Holland e con un cast comprendente anche attori del calibro di Robert Downey Jr. Il lavoro svolto da Watts potrebbe però non essere terminato. Stando ad alcune indiscrezioni sia la Marvel che la Sony vorrebbero affidare a lui anche il sequel che uscirà il 5 Luglio 2019.



Se così fosse per Watts potrebbe essere una vera e propria consacrazione, considerando che la sua carriera da regista è iniziata tre anni fa con l’horror movie dal titolo Clown.



Spider-Man: Homecoming, uscito lo scorso 7 Luglio, ha già incassato in tutto il mondo 480 milioni di dollari.