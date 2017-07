Steve Coogan, Neve Campbell e Taylor Russell nel cast di Hot Air

News





20/07/2017 |

Steve Coogan, Neve Campbell e Taylor Russell sono entrati a far parte del cast del film indie Hot Air. La pellicola sarà diretta da Frank Coraci e racconterà la storia di un conduttore radiofonico la cui vita sarà cambiata dall’arrivo inaspettato della sua nipotina di 16 anni. Le riprese partiranno il 24 Luglio a New York.



Aimee Keen, Coraci e Susan Leber produrranno Hot Air mentre Robert Halmi, Jim Reeve, Coogan, Will Reichel, Eric Robinson e Ellen Goldsmith-Vein saranno i produttori esecutivi. Great Point Media finanzierà invece la pellicola.



Coogan e Coraci hanno già lavorato insieme per il film Il Giro del Mondo in 80 Giorni.