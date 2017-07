Invasion of the Body Snatchers: la Warner Bros realizzerà il remake

News





20/07/2017 |

Un nuovo remake è entrato ufficialmente in lavorazione. La Warner Bros. Pictures, infatti, ha deciso di realizzare un’altra versione di Terrore dallo Spazio Profondo, il film del 1978 del regista Philip Kaufman tratto dal romanzo di Jack Finney.



La pellicola raccontava la storia di una piccola città invasa da una razza aliena la cui caratteristica principale è quella di trasformarsi in esseri umani privi di emozioni.



David Leslie Johnson, sceneggiatore, è al lavoro per scrivere la storia di questo horror movie prodotto da John Davis.



Per Invasion of the Body Snatchers, questo il titolo originale, si tratta del secondo remake. La pellicola originale arrivò nelle sale nel 1957 grazie al regista Don Siegel.