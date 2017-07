Henry Joost e Ariel Schulman in trattative per dirigere il film Mega Man

News





20/07/2017 |

Henry Joost e Ariel Schulman sono entrati in trattative per dirigere il primo adattamento cinematografico di Mega Man. I due registi lavoreranno con tutta probabilità a questo film prodotto dalla Chernin Entertainment. I diritti sono stati acquisiti dalla 20th Century Fox.



Mega Man è una serie di videogiochi creata verso la fine degli anni ottanta dalla Capcom e racconta di un robot, Mega Man appunto, creato da uno scienziato chiamato Dr. Light. L’androide, capace di provare emozioni come un essere umano, altro non è che un paladino della giustizia.



Joost e Schulman hanno lavorato insieme al terzo e al quarto capitolo di Paranormal Activity e lo scorso Giugno sono usciti nelle sale con Nerve, il thriller movie con protagonisti Emma Roberts e Dave Franco.