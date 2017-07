La Torre Nera: Matthew McConaughey ed Idris Elba protagonisti della featurette Magnum Opus

News





20/07/2017 |

Magnum Opus è il titolo della nuova featurette di La Torre Nera che ci mostra in anteprima alcune scene di questo film e le interviste ai protagonisti Matthew McConaughey ed Idris Elba. I due attori nell'opera in questione interpretano i personaggi principali l'Uomo Nero e Roland Deschain, nati entrambi dalla fantasia dello scrittore Stephen King, autore di questa fantastica collana di romanzi. Diretta da Nikolaj Arcel la pellicola ha nel cast Katheryn Winnick, Abbey Lee, Jackie Earle Haley, Nicholas Hamilton e Claudia Kim.



La sceneggiatura è stata scritta da Akiva Goldsman e Jeff Pinkner.

L'uscita italiana è fissata per il 10 Agosto.



Sinossi di La Torre Nera:

Ci sono altri mondi oltre a questo. Arriva sul grande schermo La Torre Nera, tratto dalla serie di romanzi di Stephen King, uno degli autori più visionari e celebri del mondo. Il Pistolero Roland Deschain (Idris Elba) è condannato ad un’eterna battaglia contro Walter O’Dim, conosciuto come l’Uomo in Nero (Matthew McConaughey), per impedire il crollo della Torre Nera, che tiene uniti tutti i mondi esistenti. La posta in gioco è il destino dell’universo: il bene e il male si scontreranno in una battaglia decisiva e solo Roland potrà difendere la Torre dall’Uomo in Nero.