Emoji  Accendi le Emozioni: online la clip in lingua originale She's Wiped

21/07/2017 |

Il fantastico mondo delle emoji degli smartphone rivivrà all'interno di un'incredibile avventura cinematografica. Uscirà infatti a partire dal prossimo 28 Settembre Emoji – Accendi le Emozioni, la pellicola diretta da Anthony Leondis che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Eric Siegel.



Nel cast originale di questo film troviamo T.J. Miller, James Corden, Anna Faris, Maya Rudolph, Patrick Stewart, Christina Aguilera e Sofia Vergara.



In Italia Emoji – Accendi le Emozioni uscirà il prossimo 28 Settembre. Qui sotto trovate la clip internazionale She's Wiped.



Sinossi di Emoji – Accendi le Emozioni:

Nascosta tra le app troviamo Messaggiopoli, una vivace città dove vivono tutte le nostre emoji preferite, in attesa di essere scelte da Alex, proprietario del telefono. In questo mondo, ogni emoji ha una sola espressione facciale, tranne Gene, un’esuberante emoji che, nato senza filtri, riesce a fare più espressioni. Deciso a diventare “normale” come tutte le altre emoji, Gene chiede aiuto al suo migliore amico Gimme 5 e alla famosa hacker Rebel. Tutti insieme si imbarcano in un’epica “app-ventura” all’interno del telefono, ognuno in modo simpatico e scatenato, per trovare il codice che riuscirà ad aiutare Gene nel suo scopo. Quando un grande pericolo minaccia il telefono, il destino di tutte le emoji dipenderà da questi tre improbabili amici, che dovranno salvare il loro mondo prima di venire definitivamente cancellati.