Wind River: lo spot internazionale Truth

News





21/07/2017 |

Wind River è il thriller movie che sarà distribuito negli Stati Uniti dalla Weinstein Company. Il film è scritto e diretto da Taylor Sheridan, al suo secondo film dopo Vile. Lo sceneggiatore di Sicario e di Hell or High Water ha scritto una storia che vede al centro della scena un membro dell’FBI chiamato a far luce sulla sulla misteriosa morte di una giovane ragazza, trovata senza vita in una riserva indiana da un cacciatore che si ritroverà coinvolto nelle indagini. I due protagonisti sono interpretati da Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen inseriti in un cast composto anche da Jon Bernthal, Martin Sensmeier e Julia Jones.



Taylor Sheridan, che si è occupato di scrivere la sceneggiatura, è il regista. Il film uscirà negli USA nel mese di Agosto.



Matthew George, Basil Iwanyk, Elizabeth Bell, Peter Berg e Wayne Rogers sono i produttori di A Wind River mentre Erica Lee, Jonathan Deckter, Nicholas Chartier, Braden Aftergood e Christopher H. Warner sono i produttori esecutivi.



Vi lasciamo allo spot Truth.