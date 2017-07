Atomica Bionda: Charlize Theron protagonista della scena dazione Major Tom

News





21/07/2017

Il Premio Oscar Charlize Theron è la protagonista della nuova scena di Atomica Bionda dal titolo Major Tom. Nella clip possiamo vedere l'attrice impegnata in un'incredibile scena d'azione che ci mostra per pochi secondi anche il personaggio interpretato da James McAvoy. Questo action thriller è diretto da David Leitch che ha lavorato con un cast composto anche da John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella e Toby Jones.



La sceneggiatura è scritta da Kurt Johnstad e racconta di una donna, l'agente dei Servizi Segreti Lorraine Broughton, pronta a tutto pur di portare a termine una missione impossibile.



L'uscita italiana è fissata al 17 Agosto. Il film sarà distribuito nelle sale in anteprima nazionale il 5 e il 15 dello stesso mese.



Sinossi di Atomica Bionda:

Il premio Oscar® Charlize Theron esplode in estate in Atomica Bionda, un thriller di azione a ritmo serrato che segue il più letale assassino della M16 in una città che pullula di rivoluzionari e traditori. Il gioiello della corona dei Servizi Segreti di Sua Maestà, l’Agente Lorraine Broughton (Theron), gioca il suo mix di spionaggio, sensualità e ferocia, pronta a tutto pur di salvare la pelle in una missione impossibile. Inviata da sola a Berlino per consegnare un prezioso dossier fuori dalla Città destabilizzata, si allea con l’ufficiale governativo David Percival (James McAvoy) per districarsi nel più letale gioco di spie.