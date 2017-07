Zoey Deutch reciterà con Johnny Depp in Richard Says Goodbye

News





21/07/2017 |

Zoey Deutch, attrice protagonista di Prima di Domani, affiancherà Johnny Depp nel film Richard Says Goodbye. La giovane star reciterà nei panni di una studentessa dell’istituto dove insegna il nostro protagonista.



Richard Says Goodbye racconta la storia di un professore che, dopo aver scoperto di essere gravemente malato, deciderà di cambiare il suo modo di vivere.



La regia è di Wayne Roberts che si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura. I produttori sono Brian Kavanaugh-Jones di Automatik e Greg Shapiro, presidente di produzione della IM Global, lo studio che finanzia la pellicola. Braden Aftergood, Warren Carr, Steven Squillante, Stuart Ford e Depp sono invece i produttori esecutivi.



La produzione inizierà il prossimo mese.



Per la Dutch si tratta dell’ennesimo interessante progetto. Nei prossimi mesi l’attrice farà capolino diverse volte nelle sale grazie alle pellicole Rebel in the Rye di Danny Strong, The Disaster Artist di James Franco e Flower, commedia scritta da Max Winkler.