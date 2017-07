Kevin Spacey reciterà nella pellicola Netflix dedicata allo scrittore Gore Vidal

News





22/07/2017 |

Il due volte Premio Oscar Kevin Spacey interpreterà Gore Vidal nella pellicola Netflix dedicata alla vita dello scrittore. La regia del film, attualmente nella fase di pre-produzione, è stata affidata a Michael Hoffman (Gambit - Una Truffa a Regola d’Arte). Le riprese partiranno verso la fine del mese di Agosto a Roma, con il set che verrà poi spostato sulla Costiera amalfitana. Vidal, infatti, ha vissuto nel nostro Paese per circa trent’anni: prima a Roma e poi a Ravello.



Andy Paterson è il produttore. La data d'uscita della pellicola non è stata ancora comunicata.



Spacey ha recitato recentemente in Baby Driver - Il Genio della Fuga, film che uscirà nelle nostre sale il 7 Settembre , inoltre è attualmente impegnato con Mark Wahlberg e Michelle Williams nelle riprese di All the Money in the World del regista Ridley Scott.