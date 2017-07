Mother! e Suburbicon: la Paramount Pictures ha annunciato le date duscita

News





22/07/2017 |

La Paramount Pictures ha annunciato ufficialmente le date d’uscita di Mother! e Suburbicon. L’horror movie di Darren Aronofsky, dal titolo Mother!, arriverà nei cinema il prossimo 15 Settembre e non più il 13 Ottobre come precedentemente annunciato.



Mother! racconterà la storia di una coppia la cui vita sarà sconvolta dall’arrivo di ospiti inattesi e vedrà protagonisti Jennifer Lawrence e Javier Bardem, accompagnati da un cast sorprendente composto da Kristen Wiig, Michelle Pfeiffer, Domhnall Gleeson, Ed Harris e Jovan Adepo.



Non uscirà più il 3 Novembre invece Suburbicon, la nuova pellicola del regista George Clooney. Il film, interpretato da Matt Damon e Julianne Moore, sbarcherà nelle sale a partire dal 27 Ottobre al posto di Cloverfield, spostato di conseguenza al 2 Febbraio 2018.