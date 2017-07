Sam Esmail dirigerà un film sul Triangolo delle Bermuda

News





22/07/2017 |

Dopo aver diretto la serie tv di successo Mr. Robot, Sam Esmail ha deciso di gettarsi a capofitto sul suo secondo progetto cinematografico. Il regista, infatti, dirigerà una pellicola la cui storia girerà intorno al Triangolo delle Bermuda. Inoltre Esmail si occuperà anche di scrivere la nuova sceneggiatura, precedentemente realizzata da Miles Millar e Alfred Gough e successivamente da Juliet Snowden e Stiles White. I dettagli della trama non sono stati svelati, cosi come il titolo uffiiciale del film non è stato ancora annunciato.



Dylan Clark si occuperà della produzione tramite la sua Dylan Clark Productions insieme alla Esmail Corp di Esmail e Chad Hamilton. Millar e Gough saranno i produttori esecutivi.



Esmail ha debuttato come regista per il cinema nel 2014, anno in cui diresse la commedia romantica Comet.