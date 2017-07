Todd McFarlane dirigerà il reboot di Spawn!

News





22/07/2017 |

Jason Blum e la sua Blumhouse Productions lavoreranno insieme a Todd McFarlane per realizzare una nuova pellicola dedicata ad uno dei personaggi dei fumetti più conosciuti in assoluto: Spawn. McFarlane ha già scritto la prima bozza della sceneggiatura e sarà anche il regista del film.



Spawn racconta la storia di un agente dei servizi segreti che, dopo essere stato tradito ed ucciso da un suo collega, scenderà a patti con una forza malvagia che gli permetterà di tornare sulla Terra. Il suo ritorno, però, sarà diverso rispetto alle previsioni: il nostro eroe, infatti, camminerà in mezzo ai vivi con le sembianze di un demone.



Già nel 1997 venne realizzato un film dedicato a Spawn. La pellicola fu diretta da Mark A.Z. Dippé ed interpretata da Michael Jai White.



Per McFarlane si tratterà del debutto ufficiale dietro la macchina da presa.