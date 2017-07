Gerard McMurray dirigerà il quarto capitolo della saga The Purge

News





23/07/2017 |

La saga di The Purge proseguirà ufficialmente con un quarto capitolo ed avrà anche un nuovo regista. E’ stato annunciato che Gerard McMurray prenderà in mano il timone del franchise lanciato e sviluppato da James DeMonaco, che resterà comunque coinvolto nel progetto come sceneggiatore e produttore. McMurray sarà dunque il primo regista a prendere il posto di DeMonaco all’interno di questa saga.



Jason Blum della Blumhouse Production, Michael Bay della Platinum Dunes, Brad Fuller e Andrew Form e Sebastien K. Lemercier si occuperanno della produzione.



L’uscita è stata fissata per il 4 Luglio 2018. La trama non è stata rivelata.