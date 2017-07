Il primo trailer di Ready Player One, la nuova pellicola di Steven Spielberg

News





23/07/2017 |

Il 30 Marzo 2018 sarà il giorno in cui debutterà nelle sale Ready Player One, la nuova pellicola diretta dal regista Premio Oscar Steven Spielberg. Ed oggi vi mostriamo, tramite la Warner Bros. Pictures, il primo trailer internazionale rilasciato durante il Comic-Con di San Diego. Spielberg in questo film ha lavorato con il protagonista Tye Sheridan, che interpreta il personaggio chiamato Wade Owen Watts, conosciuto anche come Parzival, e con un cast composto da Hannah John-Kamen, T.J. Miller, Simon Pegg, Ben Mendelsohn, Olivia Cooke e Mark Rylance.



Ready Player One, attualmente in post-produzione, è l’adattamento cinematografico del romanzo scritto da Ernest Cline che si è occupato di scrivere anche la sceneggiatura con Zak Penn.



Sinossi del romanzo:

Il mondo è un brutto posto. Wade ha diciotto anni e trascorre le sue giornate in un universo virtuale chiamato OASIS, dove si fa amicizia, ci si innamora, si fa ciò che ormai è impossibile fare nel mondo reale, oppresso da guerre e carestie. Ma un giorno James Halliday, geniale creatore di OASIS, muore senza eredi. L'unico modo per salvare OASIS da una spietata multinazionale è metterlo in palio tra i suoi abitanti: a ereditarlo sarà il vincitore della più incredibile gara mai immaginata. Wade risolve quasi per caso il primo enigma, diventando di colpo, insieme ad alcuni amici, l'unica speranza dell'umanità. Sarà solo la prima di tante prove: recitare a memoria le battute di Wargames, penetrare nella Tyrell Corporation di Blade Runner, giocare la partita perfetta a Pac-Man, sfidare giganteschi robot giapponesi e così via, in una rassegna di missioni di ogni tipo, ambientate nell'immaginario pop degli anni '80, a cui OASIS è ispirato.