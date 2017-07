Box Office USA: Dunkirk al primo posto della classifica

News





24/07/2017

Due new entry hanno modificato la vetta della classifica box office americana. Nel giorno del suo debutto negli USA, infatti, Dunkirk, la nuova opera di Christopher Nolan ha conquistato la prima posizione con un incasso pari a 50.500.000 dollari. Il film ha tolto il primo posto a The War - Il Pianeta delle Scimmie di Matt Reeves, scivolato in quarta posizione dopo aver incassato 20.400.000 dollari. Il terzo capitolo del franchise è stato scavalcato anche dalla pellicola debuttante Girls Trip di Malcom D. Lee, ora al secondo posto grazie all’incasso di 30.370.720 dollari, che in classifica ha superato Spider-Man: Homecoming di Jon Watts, ora al terzo posto (22.010.000 dollari). Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Valerian e la Città dei Mille Pianeti di Luc Besson (17.020.000 dollari) e Cattivissimo Me 3 di Kyle Balda e Pierre Coffin (12.714.475 dollari).