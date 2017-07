Box Office Italia: Spider-Man: Homecoming non molla la vetta

News





24/07/2017 |

Dopo tre settimane è ancora Spider-Man: Homecoming di Jon Watts a dominare il botteghino in Italia. Il reboot cinematografico dedicato all’Uomo Ragno ha incassato 720.617 euro riuscendo così a mantenere distante The War - Il Pianeta delle Scimmie di Matt Reeves, sempre al secondo posto con un incasso pari a 568.900 euro. La terza e la quarta posizione, invece, sono state occupate da due new entry: USS Indianapolis di Mario Van Peebles e con Nicolas Cage protagonista (265.667 euro) e Prima di Domani di Ry Russo Young (264.104 euro). Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Transformers - L’Ultimo Cavaliere di Michael Bay (82.076 euro) e l’horror movie Wish Upon di John R. Leonetti (44.840 euro).