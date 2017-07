Ant-Man and the Wasp: Michelle Pfeiffer e Laurence Fishburne nel cast

News





24/07/2017 |

Altri due attori sono entrati ufficialmente nel cast di Ant-Man and the Wasp. Stiamo parlando di Michelle Pfeiffer e Laurence Fishburne, con la prima che indosserà i panni di Janet van Dyne, la moglie del primo Ant-Man interpretato nel film da Michael Douglas e madre di Hope, e con il secondo che reciterà nella parte di Goliath. Il sequel di Ant-Man sarà diretto da Peyton Reed e vede tornare al centro della scena Paul Rudd nel ruolo dell'eroe. Nel cast, oltre a Douglas, troviamo anche Evangeline Lilly, Michael Pena, Hannah John-Kamen, Walton Goggins e Randall Park.



Ant-Man and the Wasp, la cui uscita è prevista per il 6 Luglio 2018, ha una sceneggiatura scritta da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari.



Per la Pfeiffer si tratta di un ritorno all’interno di un cinecomic. Nel 1992, infatti, l’attrice interpretò Catwoman nel film Batman - Il Ritorno del regista Tim Burton.