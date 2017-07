Justice League: in rete il nuovo poster ufficiale del film

News





24/07/2017 |

Oltre al trailer internazionale durante il Comic-Con di San Diego è stato presentato il nuovo poster ufficiale di Justice League. La locandina recita Non puoi salvare il mondo da solo e mette in primo piano cinque dei sei eroi che ritroveremo in questo film: Batman, Wonder Woman, the Flash, Cyborg e Aquaman. All’appello manca Superman, il cui simbolo però è presente nella parte inferiore del poster assieme a quello degli altri.



Justice League vede tornare Henry Cavill nel ruolo di Superman, Ben Affleck nella parte di Batman, Gal Gadot come Wonder Woman, Jason Momoa come Aquaman, Ezra Miller nel ruolo di The Flash, Ray Fisher nella parte di Cyborg. Il cast è composto anche da Amber Heard, Amy Adams, Jesse Eisenberg, J.K. Simmons, Jeremy Irons, Willem Dafoe.



La regia è di Zack Snyder che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Chris Terrio.



Il film uscirà a Novembre 2017.



Sinossi di Justice League:

Alimentato dalla sua ritrovata fede nei confronti dell’umanità ed ispirato dallo spirito altruista di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince per affrontare un nemico ancora più grande. Insieme, Batman e Wonderm Woman lavoreranno insieme nel tentativo di formare, nel più breve tempo possibile, una squadra di metaumani pronti a combattere questa minaccia. Ma nonostante la formazione di questo incredibile team senza precedenti - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e The Flash - potrebbe essere troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.