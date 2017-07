Captain Marvel sarà ambientato negli anni novanta. Ecco tutte le informazioni

News





24/07/2017 |

La Marvel ha approfittato del Comic-Con di San Diego per fare chiarezza e svelare i dettagli di una pellicola inedita che uscirà nel 2019: Captain Marvel. Lo studio ha annunciato che il film sarà ambientato negli anni novanta e dunque in un periodo ancora privo del gruppo dei Vendicatori appartenenti a questo universo cinematografico.



Inoltre è stato svelato che i villains di Captain Marvel saranno gli Skrull, razza extraterrestre di mutaforma che nel corso degli anni hanno fatto capolino in diverse storie raccontate dai fumetti.



Per la prima volta, dunque, la Marvel ha deciso di creare un film interamente basato su una figura femminile. Captain Marvel sarà interpretato da Brie Larson e diretto da Anna Boden e Ryan Fleck.



Nel cast troveremo anche una vecchia conoscenza dei cinecomic, ovvero Samuel L. Jackson che interpreterà Nick Fury.