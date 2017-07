Pacific Rim 2: i Jeager protagonisti nella nuova clip!

News





24/07/2017 |

Nel 2018 uscirà in Italia il secondo capitolo di Pacific Rim, il film che riporterà in vita i robot lanciati da Guillermo del Toro nel primo inedito episodio di questa saga cinematografica. Del Toro questa volta ha soltanto curato la storia della pellicola diretta dall’esordiente Steven S. DeKnight, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Emily Carmichael.



Il cast di Pacific Rim 2 è composto da Scott Eastwood, Tian Jing, John Boyega, Burn Gorman, Charlie Day, Rinko Kikuchi. Per la Kikuchi, Day e Gorman si tratta di un ritorno, considerando che tutti e tre avevano recitato all’interno del capitolo originale.



Grazie alla Universal Pictures oggi vi mostriamo una clip in italiano interamente dedicata ai Jeager!