The Peanut Butter Falcon: John Hawkes, Jon Bernthal, Thomas Haden Church e Yelawolf reciteranno nel film

News





25/07/2017 |

Nuovi nomi sono entrati a far parte del film The Peanut Butter Falcon. La produzione ha annunciato che accanto ai protagonisti Zachary Gottsagen e Shia LaBeouf troveremo anche John Hawkes, Jon Bernthal, Thomas Haden Church e l’artista Yelawolf. Inizia dunque a prendere forma il cast di questa pellicola, impreziosito anche dalle presenze di Dakota Johnson e Bruce Dern.



The Peanut Butter Falcon racconterà la storia di Zak, ragazzo affetto da sindrome di Down, che fugge per realizzare il suo sogno: diventare un wrestler professionista e frequentare la scuola di wrestling Saltwater Redneck. Attraverso alcune circostanze, un piccolo criminale ricercato dalla polizia diventerà suo alleato e suo allenatore.



Tim Zajaros e Christopher Lemole della Armory Films produrranno e finanzieranno l’opera cinematografica con Albert Berger e Ron Yerxa della Bona Fide Productions.



Le riprese sono attualmente in corso in Georgia.