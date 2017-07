Annunciata la data duscita del nuovo film di James Bond

News





25/07/2017 |

James Bond è pronto per tornare nelle sale e lo farà nel 2019! La produzione ha infatti annunciato che l’8 Novembre 2019 sarà il giorno in cui uscirà nei cinema il nuovo capitolo, dal titolo Bond 25, appartenente a questa magnifica saga. La sorpresa è che la Metro-Goldwyn-Mayer ha deciso di non rilasciare notizie circa il cast e dunque non è chiaro se Daniel Craig, l’attore che ha interpretato James Bond dal 2006 ad oggi, tornerà o meno nei panni della spia inglese. Diverse le indiscrezioni che sono circolate durante gli ultimi mesi su chi sarà l'attore che prenderà in mano il personaggio ma mai nessuna conferma è arrivata dai produttori.



Lo studio non ha voluto svelare altri particolari, compreso il nome del regista. Gli ultimi due film, Skyfall e Spectre, usciti nel 2012 e nel 2015, sono stati diretti da Sam Mendes.



Il nuovo 007 avrà una sceneggiatura scritta da Neal Purvis e Robert Wade, gli scrittori di Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre.



Bond 25 sarà prodotto da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.