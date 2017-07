La 20th Century Fox e la Chernin Entertainment adatteranno il romanzo The Marriage Pact

News





25/07/2017 |

La 20th Century Fox e la Chernin Entertainment lavoreranno insieme per adattare per il grande schermo The Marriage Pact, il libro scritto da Michelle Richmond. Le prime informazioni circa la trama raccontano che il thriller seguirà le vicende di due sposini, Alice e Jake, che decideranno di entrare a far parte di un misterioso gruppo conosciuto come The Pact. All’interno di questa specie di setta scopriranno cose che mai avrebbero immaginato e la loro vita si trasformerà in un incubo.



Justin Haythe, sceneggiatore che ha lavorato con la Fox e la Chernin per il film Red Sparrow con protagonista Jennifer Lawrence, adatterà il romanzo mentre Kira Goldberg supervisionerà il progetto.



Non è stato annunciato al momento il nome di chi dirigerà la pellicola.