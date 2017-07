Anne Hathaway in trattative per recitare nel film dedicato a Barbie

News





25/07/2017 |

La famosa bambola Barbie prenderà presto vita a livello cinematografico. Da tempo la Sony Pictures ha deciso di realizzare una pellicola interamente dedicata a questa storica bambola ma diverse situazioni hanno portato lo studio a cambiare in corsa i propri piani. L’ultimo inconveniente è stato l’addio di Amy Schumer, attrice scelta inizialmente per interpretare la protagonista. E la Schumer, che ha abbandonato il film a causa di altri progetti, potrebbe essere rimpiazzata da Anne Hathaway, entrata ufficialmente in trattative con la Sony.



La Hathaway, allo stesso tempo, avrebbe indicato alla produzione il nome di Alethea Jones, entrata anche lei in trattative per dirigere la pellicola.



Amy Pascal, Walter F. Parkes e Laurie MacDonald sono i produttori mentre Richard Dickson sarà il produttore esecutivo.



La data d’uscita al momento è stata fissata per il 29 Giugno 2018 ma potrebbe subire delle variazioni a causa degli impegni della Hathaway, nel caso quest’ultima accettasse di lavorare nel film.