Ric Roman Waugh dirigerà Angel Has Fallen, il nuovo sequel di Olympus Has Fallen

26/07/2017 |

Ric Roman Waugh, regista di Felon - Il Colpevole e Snitch - L’Infiltrato, è stato ingaggiato per dirigere Angel Has Fallen, il secondo sequel di Olympus Has Fallen. In questo nuovo film Gerard Butler vestirà nuovamente i panni del personaggio che abbiamo ammirato anche nel capitolo intitolato London Has Fallen. La trama di Angel Has Fallen non è stata rivelata ma dalle prime informazioni sappiamo che questa volta il target sarà proprio Butler.



Alan Siegel, Mark Gill, John Thompson e Matt O'Toole saranno i produttori mentre Avi Lerner, Trevor Short e Christine Otal saranno i produttori esecutivi.



Creighton Rothenberger e Katrin Benedikt, i creatori del franchise, hanno scritto la sceneggiatura.