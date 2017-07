Bloodshot: la Sony Pictures vuole Jared Leto come protagonista

News





26/07/2017 |

Jared Leto potrebbe recitare all’interno di Bloodshot, l’adattamento cinematografico del fumetto della Valiant Entertainment. La Sony Pictures è alla ricerca del protagonista e avrebbe individuato proprio l’attore che in Suicide Squad ha interpretato Joker. Stando alle prime indiscrezioni, Leto avrebbe aperto le porte ad una trattativa tra le parti che però non è ancora iniziata.



Il progetto sarà diretto da Dave Wilson mentre la produzione è affidata a Neal H. Moritz e Toby Jaffe attraverso la loro Original Banner.



La storia del fumetto racconta di un ex soldato, Angelo Mortalli, che dopo essere entrato nel programma protezione testimoni viene tradito dal suo supervisore e diventa parte di un esperimento nato con lo scopo di creare la macchina perfetta per uccidere.



Jason Kothari e Dinesh Shamdasaniof Valiant sono i produttori esecutivi.