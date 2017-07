Richard Says Goodbye: Danny Huston, Rosemarie DeWitt, Devon Terrell e Odessa Young nel cast

News





26/07/2017 |

Dopo Zoey Deutch altri quattro attori sono entrati a far parte del cast di Richard Says Goodbye. Stiamo parlando di Danny Huston, Rosemarie DeWitt, Devon Terrell e Odessa Young. Il film è diretto da Wayne Roberts che si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura. Nei panni del protagonista troviamo Johnny Depp che interpreterà un professore che, dopo aver scoperto di essere gravemente malato, deciderà di cambiare il suo modo di vivere.



I produttori sono Brian Kavanaugh-Jones di Automatik e Greg Shapiro, presidente di produzione della IM Global, lo studio che finanzia la pellicola. Braden Aftergood, Warren Carr, Steven Squillante, Stuart Ford e Depp sono invece i produttori esecutivi.



Le riprese sono attualmente in corso a Vancouver.