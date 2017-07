Star Wars: Warwick Davis nel cast della pellicola dedicata ad Han Solo

News





27/07/2017 |

Uno dei volti più famosi della saga di Star Wars, Warwick Davis, è entrato a far parte del cast dello spin-off dedicato ad Han Solo. A rivelare il ritorno dell’attore, il cui ruolo non è stato però ancora specificato, è stato Ron Howard, ovvero il regista che dirigerà la pellicola la cui uscita è fissata per il 2018.



Davis ha debuttato all’interno della saga nel 1999, quando ha preso parte alle riprese di Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma, per poi fare nuovamente capolino due anni fa nel film campione d’incassi Star Wars - Il Risveglio della Forza e in Rogue One: A Star Wars Story.



Tornando al film su Han Solo, tra l’altro ancora senza un titolo ufficiale, la sceneggiatura è stata scritta da Jon e Lawrence Kasdan. Il cast vede attualmente al suo interno Emilia Clarke, Woody Harrelson, Donald Glover, Michael Kenneth Williams, Joonas Suotamo e Thandie Newton.



Intanto è stato svelato il nome del compositore che si occuperà della colonna sonora. L’artista in questione sarà John Powell.