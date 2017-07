Annunciata la data duscita di Wonder Woman 2!

News





27/07/2017 |

Il sequel di Wonder Woman vedrà la luce tra due anni! L’annunciato ufficiale è stato dato dalla Warner Bros. Pictures che ha confermato l’arrivo del primo sequel della saga, la cui uscita è prevista per il 13 Dicembre 2019.



Patty Jenkins, regista del primo capitolo, è attualmente in trattative con lo studio per riprendere il suo ruolo dietro la macchina da presa mentre Gal Gadot è stata confermata nei panni della regina delle Amazzoni. L’attrice, tra l’altro, tornerà nelle sale il prossimo Novembre con Justice League accanto a Ben Affleck, Jason Momoa, Ezra Miller ed Henry Cavill.



Altre informazioni sul progetto non sono state rivelate dallo studio.



Wonder Woman, uscito nelle sale lo scorso Giugno, ha incassato in tutto il mondo più di 780 milioni di dollari.