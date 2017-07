The Glass Castle: Brie Larson, Naomi Watts e Woody Harrelson protagonisti della nuova featurette

News





27/07/2017 |

Una nuova intensa featurette di The Glass Castle è stata rilasciata online dalla Lionsgate. Il video in questione entra all'interno della pellicola, descritta nei particolari dalla voce degli attori principali Brie Larson, Naomi Watts e Woody Harrelson. Nella featurette è presente anche la scrittrice Jeannette Walls, ovvero la vera protagonista di questo film che racconterà la sua vita.



The Glass Castle è diretto da Destin Daniel Cretton, che ha curato anche lo script insieme ad Andrew Lanham. Gil Netter, attraverso la sua Netter Productions, è il produttore assieme a Ken Kao.



La pellicola si baserà sul libro best-seller scritto dalla Walls ed uscirà negli USA a partire dall'11 Agosto. Non sappiamo, invece, quando il film uscirà in Italia.