Barry Seal - Una Storia Americana: online lo spot Pablo Escobar

News





27/07/2017 |

Un altro spot italiano di Barry Seal - Una Storia Americana, questa volta dal titolo Pablo Escobar, è stato rilasciato dalla Universal Pictures. Il thriller movie di Doug Liman vede protagonista Tom Cruise nei panni di un pilota imbroglione che si ritroverà coinvolto in una delle missioni americane più importanti di sempre. Per Cruise si tratta della seconda collaborazione con Liman dopo Edge of Tomorrow - Senza Domani.



La sceneggiatura è stata scritta da Gary Spinelli.



Il cast è completato anche dalle presenze di Domhnall Gleeson, Sarah Wright, E. Roger Mitchell, Jesse Plemons, Lola Kirke, Alejandro Edda, Benito Martinez, Caleb Landry Jones e Jayma Mays.



Barry Seal - Una Storia Americana è prodotto da Brian Grazer, Brian Oliver, Tyler Thompson, Doug Davison e Kim Roth. Ray Angelic è il produttore esecutivo.



Sinossi di Barry Seal - Una Storia Americana:

Nel film targato Universal Pictures “Barry Seal - Una storia americana” (American Made), Tom Cruise torna a essere diretto da Doug Liman dopo Edge of Tomorrow – Senza Domani. La pellicola racconta le tanto incredibili quanto vere peripezie di Barry Seal, pilota truffaldino che si è ritrovato inaspettatamente reclutato dalla CIA per guidare sotto copertura una delle più importanti operazioni della storia degli Stati Uniti.