Online un nuovo spot di Dunkirk: il film di Christopher Nolan uscirà il 31 Agosto

27/07/2017 |

Un nuovo spot italiano di Dunkirk è online grazie alla Warner Bros. Pictures che distribuirà nelle nostre sale il nuovo film di Christopher Nolan a partire dal 31 Agosto. La pellicola è ambientata nel periodo della Seconda Guerra Mondiale e racconterà la storia della famosa operazione Dynamo, conosciuta come evacuazione di Dunkerque, avvenuta nel Giugno del 1940.



Il cast diretto dal regista è eccezionale ed è composto da Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Fionn Whitehead, Aneurin Barnard, Harry Styles, James D’Arcy, Jack Lowden e Barry Keoghan.



Il regista ha prodotto Dunkirk con Emma Thomas: i due hanno lavorato insieme per Interstellar, Inception e per la trilogia de Il Cavaliere Oscuro.



Hoyte van Hoytema è il direttore della fotografia.



France, Olanda, Regno Unito e Los Angeles hanno fatto da sfondo alle riprese.



Sinossi di Dunkirk:

"Dunkirk" si apre con centinaia di migliaia di truppe britanniche e alleate circondate dalle forze nemiche. Intrappolate sulla spiaggia con le spalle al mare si trovano ad affrontare una situazione impossibile con l'avvicinarsi del nemico.