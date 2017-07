Pablo Schreiber reciterà in Skyscraper

News





28/07/2017 |

Pablo Schreiber, attore che abbiamo visto in American Gods e Orange Is the New Black, reciterà nel film Skyscraper accanto a Dwayne Johnson. Il film della Legendary e della Universal Pictures sarà diretto da Rawson Marshall Thurber e vedrà all’interno del cast anche Neve Campbell e Chin Han.



Johnson reciterà nei panni del protagonista ed interpreterà il Team Leader della Hostage Rescue Team, unità speciale dell’FBI, e veterano di guerra americano di nome Will Ford. Assegnato alla sicurezza dei grattacieli, si ritroverà coinvolto in un incendio all’interno di uno dei palazzi più alti al mondo: il suo compito sarà quello di salvare la sua famiglia e scovare i colpevoli.



Beau Flynn, Johnson e Thurber saranno i produttori; Dany Garcia ed Hiram Garcia saranno invece i produttori esecutivi.



L'uscita è fissata per il 13 Luglio 2018.