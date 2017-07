Judy Greer è entrata a far parte del cast di Ant-Man and The Wasp. Lattrice riprenderà il ruolo di Maggie Lang

News





28/07/2017 |

Il cast di Ant-Man and the Wasp si è arricchito di un nuovo personaggio. Judy Greer tornerà infatti a recitare all'interno della pellicola, riprendendo il ruolo di Maggie Lang, la moglie del protagonista Scott Land. L'attrice si unisce dunque ai già presenti Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Michael Pena, Hannah John-Kamen, Walton Goggins, Gabriel Ferrari e le new entry Michelle Pfeiffer e Laurence Fishburne.



La regia del sequel di Ant-Man è affidata ancora una volta a Peyton Reed, già regista del primo episodio. La sceneggiatura è stata scritta da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari.



Ant-Man and the Wasp, la cui uscita è prevista per il 6 Luglio 2018, ha una sceneggiatura scritta da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari. La trama non è stata ancora rivelata dalla produzione.