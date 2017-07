The Princes Guard: la 20th Century Fox ha acquisito i diritti del romanzo di John Kamps

News





28/07/2017

La 20th Century Fox ha acquisito i diritti di The Prince’s Guard, il romanzo dello scrittore John Kamps. La produzione di questo adattamento cinematografico, prima opera di Kamps, che si occuperà anche della sceneggiatura, è affidata a Shawn Levy e Dan Levine attraverso la loro 21 Laps.



Vanessa Morrison e Nate Hopper supervisioneranno il progetto per conto dello studio.



Il libro è attualmente in fase di sviluppo ed appartiene ad un progetto che vedrà nascere una trilogia. Kamps, di professione sceneggiatore, ha lavorato ai film Zathura - Un'avventura spaziale di Jon Favreau e Senza Freni del regista David Koepp.