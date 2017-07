The Glass Castle: ecco il making of del brano Dont Fence Me In dellartista Darla Hawn

News





28/07/2017 |

L’artista Darla Hawn è la protagonista della nuova featurette di The Glass Castle in cui possiamo vedere il making of della canzone Don’t Fence Me In. Il brano accompagna questa pellicola diretta da Destin Daniel Cretton. L'opera cinematografica porterà nelle sale la vita della scrittrice Jeannette Walls, interpretata da Brie Larson. Naomi Watts e Woody Harrelson completano invece il cast principale.



Destin Daniel Cretton ha curato anche lo script insieme ad Andrew Lanham. Gil Netter, attraverso la sua Netter Productions, è il produttore assieme a Ken Kao.



La pellicola si baserà sul libro best-seller scritto dalla Walls ed uscirà negli USA a partire dall'11 Agosto. Non sappiamo, invece, quando il film uscirà in Italia.