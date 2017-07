Rory Scovel reciterà con Amy Schumer nella commedia I Feel Pretty

News





29/07/2017 |

L’attore comico Rory Scovel si è unito ad Amy Schumer all’interno del film I Feel Pretty, pellicola la cui produzione partirà la prossima settimana. L’attore reciterà anche accanto a Michelle Williams e Emily Ratajkowski, entrambe inserite nel cast del film che segnerà il debutto dietro la macchina da presa degli sceneggiatori Abby Kohn e Marc Silverstein.



La storia, scritta da Kohn e Silverstein, racconterà di una donna alle prese con le sue insicurezze che cambierà improvvisamente la propria vita. La trasformazione la porterà a considerarsi la più bella e la più in gamba del mondo, fino a quando non dovrà fare i conti con la realtà.



Scovel interpreterà un amico della protagonista e sostituirà Rafe Spall, uscito dal progetto.



La Schumer produrrà I Feel Pretty tramite la Wonderland Sound. La pellicola sarà girata a New York e a Boston. L’uscita è prevista per il 29 Giugno 2018