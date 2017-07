Bryce Dallas Howard dirigerà Sorta Like a Rock Star

News





29/07/2017 |

Bryce Dallas Howard è pronta per fare il suo debutto dietro la macchina da presa. La star dirigerà Sorta Like a Rock Star, adattamento cinematografico del romanzo dello scrittore Matthew Quick. Fino ad oggi la Howard aveva diretto solo dei cortometraggi ed un documentario, quest’ultimo dal titolo Vanity Fair: Decades, ed ha recitato da protagonista in Jurassic World e in Jurassic World 2.



Al momento il progetto è ancora in fase di sviluppo e non ha un distributore. Il film vedrà al centro della scena una giovane ragazza di nome Amber Appleton costretta a vivere nel retro di una scuolabus con la madre alcolizzata. In questa vita che la sta mettendo a dura prova, la giovane dovrà trovare la forza di reagire ed andare avanti.



Lee Stollman e Ellen Goldsmith-Vein di Gotham Group e Wyck Godfrey e Marty Bowen di Temple Hill produrranno Sorta Like a Rock Star. Ol Parker ha scritto la sceneggiatura.