IT: Bill Skarsgård parla di Pennywise

News





29/07/2017 |

C’è tanta attesa intorno ad IT, il film basato sulla storia del famoso pagliaccio Pennywise nato dalla penna di Stephen King. Per la prima volta, infatti, l’adattamento cinematografico del romanzo sbarcherà nelle sale e sarà abbastanza facile far nascere un confronto con la mini serie uscita nei primi anni novanta che riuscì a terrorizzare, e allo stesso tempo conquistare, il pubblico amante del genere horror. Sicuramente in primo piano ci sarà Pennywise, cambiato totalmente in questo film di Andy Muschietti rispetto a quello interpretato da Tim Curry. Il nuovo pagliaccio assassino è totalmente diverso rispetto al precedente sia nel costume, sia nell’aspetto, considerando anche l’età di Bill Skarsgård, l’attore che lo interpreta.



Nel corso di un’intervista a bloodydisgusting, la giovane star ha raccontato il lavoro da lui svolto: “Ho lavorato moltissimo al personaggio. Ricordo bene il personaggio icona nato con Tim Curry ma quella serie, per me, necessitava di un remake. Quello che abbiamo fatto, però, non è un remake della serie, ma un nuovo adattamento del libro. Per capire Pennywise mi sono affidato al romanzo. Ho preso note riguardanti la descrizione di IT e ho usato tutto ciò per tirare fuori la mia interpretazione. La gente sarà sorpresa da lui”.



IT uscirà in Italia il 19 Ottobre.