Charlize Theron parla del nuovo James Bond: Vedrei bene Idris Elba nel ruolo di 007

News





29/07/2017 |

Pochi giorni fa la MGM ha annunciato il nuovo progetto dedicato a 007. Il film si chiamerà Bond 25 e vedrà tornare sulla scena la spia più amata al mondo. La pellicola è ad oggi in fase di sviluppo anche se la produzione non ha ancora annunciato il nome di chi indosserà i panni dell’agente segreto inglese. Daniel Craig, infatti, non è stato al momento confermato dallo studio e la sua presenza è in forte dubbio. Nel caso in cui l’attore non dovesse tornare sul set allora si apriranno le porte all’arrivo di una nuova star.



E del futuro di 007 ha parlato anche la bellissima attrice Premio Oscar Charlize Theron che ha svelato un suo desiderio: “Francamente mi piacerebbe un James Bond donna ma so che non è possibile. Chi sarà il nuovo protagonista? Se dovessi scegliere direi ancora Daniel Craig, altrimenti Idris Elba”.