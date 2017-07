IT: Andy Muschietti parla della sceneggiatura di Cary Fukunaga

News





30/07/2017 |

Quando la New Line Cinema decise di sviluppare il progetto cinematografico riguardante IT scelse come regista Cary Fukunaga. Il papà di True Detective e di Beasts of No Nation iniziò a lavorare subito alla pellicola scrivendo la prima bozza di sceneggiatura con Chase Palmer. Sfortunatamente, però, la collaborazione tra Fukunaga e lo studio si interruppe quasi subito a causa di alcune divergenze creative e venne chiamato al suo posto Andy Muschietti. Il regista dell’horror La Madre ripartì in pratica da zero, scrivendo una nuova sceneggiatura con Gary Dauberman.



Muschietti, intervistato a riguardo, ha rilasciato un’interessante dichiarazione sul lavoro svolto da Fukunaga e sulla sua storia. Queste le impressioni del regista: “Era veramente una buona sceneggiatura, parlo dei personaggi e della profondità degli stessi, ma non riusciva a far emergere i tratti più importanti di questi personaggi, in particolar modo non faceva emergere la qualità di mutaforma di Pennywise”.



Il regista non ha aggiunto informazioni su ciò che vedremo nel film che il prossimo 19 Ottobre uscirà nelle sale ma già il trailer ci ha fornito un piccolo antipasto di quello che è stato il suo lavoro.