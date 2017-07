Chris Pine collaborerà con Patty Jenkins per la serie tv One Day Shell Darken

News





30/07/2017 |

Chris Pine e Patty Jenkins lavoreranno di nuovo insieme e lo faranno per One Day She’ll Darken, la serie tv prodotta dalla TNT. Sam Sheridan si occuperà della sceneggiatura di questo progetto basato sull’autobiografia di Fauna Hodel. La serie racconta la storia della donna, abbandonata dalla madre in un casinò del Nevada nel 1949. Nel corso degli anni la ragazza iniziò ad investigare sui segreti del suo passato, entrando in un sentiero collegato al ginecologo di Hollywood Dr. George Hodel, il cui nome fu accostato al famoso caso di Elizabeth Short, soprannominata la Dalia Nera e trovata senza vita a Los Angeles nel 1947.



La Jenkins dirigerà l’episodio pilota ma non è chiaro se si occuperà anche degli altri episodi. Pine interpreterà invece Jay Singletary, un ex Marine divenuto paparazzo e reporter.



Pine e la Jenkins hanno lavorato recentemente insieme per la fortunata pellicola Wonder Woman con protagonista Gal Gadot.