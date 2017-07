Box Office Italia: Spider-Man: Homecoming non molla la prima posizione

News





31/07/2017 |

Sono passate quattro settimane dall’uscita in Italia di Spider-Man: Homecoming ed il film ha mantenuto ancora una volta la prima posizione. Il reboot cinematografico dedicato all’Uomo Ragno, diretto da Jon Watts, ha incassato 439.526 euro, una cifra che gli ha permesso di superare i 7 milioni di euro complessivi. Alle sue spalle trova spazio ancora una volta The War - Il Pianeta delle Scimmie di Matt Reeves, stabile al secondo posto dopo aver incassato 344.657 euro. Il gradino più basso del podio, invece, è stato occupato da Prima di Domani di Ry Russo-Young che ha guadagnato una posizione a scapito di USS Indianapolis di Mario Van Peebles, sceso al quarto posto: i due film hanno incassato 215.201 euro e 190.516 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Transformers - L’Ultimo Cavaliere di Michael Bay (60.375 euro) e l’horror movie Wish Upon di John R. Leonetti (41.671 euro).