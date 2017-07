Box Office USA: Dunkirk al primo posto della classifica

News





31/07/2017

Alla sua seconda settimana nei cinema Dunkirk di Christopher Nolan ha conservato il primo posto della classifica box office americana. Il film ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale ha incassato 28.130.000 dollari, superando i 100 complessivi. La seconda posizione, invece, vede la presenza della new entry Emoji - Accendi le Emozioni di Tony Leondis, il cui incasso è stato pari a 25.650.000 dollari, mentre il podio è completato da Girls Trip di Malcom D. Lee che ha portato via 20.085.540 dollari. Ha debuttato in quarta posizione Atomica Bionda di David Leitch. L’action movie con Charlize Theron protagonista ha incassato 18.554.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Spider-Man: Homecoming di Jon Watts (13.450.000 dollari) e The War - Il Pianeta delle Scimmie di Matt Reeves (10.375.000 dollari).